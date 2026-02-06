トヨタ自動車は、社長交代人事を発表しました。トヨタ自動車の佐藤恒治社長は4月1日付で副会長に就任します。トヨタ自動車・佐藤恒治社長「自動車産業の国際競争力を守っていくためには、業界が一丸となって日本の勝ち筋を見つけていかなければいけない」佐藤社長は「トヨタが業界で果たす役割が大きくなっている」と述べ、業界に貢献していく意向を示しました。社長に就く近健太氏は57歳で財務に明るく、「環境が悪いときも踏ん張