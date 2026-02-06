6日朝、熊本県菊陽町の国道で、大型トラックと乗用車が衝突し、約4時間、通行止めとなる事故がありました。 ＜写真を見る＞事故の瞬間までの連続写真 近くの防犯カメラが事故の瞬間を映していました。 午前6時20分ごろ、菊陽町馬場楠の国道443号を映した防犯カメラの映像があります。片側一車線の道路を、車が行き交う中…奥の車線を走る乗用車と手前を走る大型トラックがすれ違い際に衝突します。映像には大型トラックが標識の