6日は、熊本市で、最高気温が3月中旬並みとなるなど暖かな1日となりました。しかし8日は、今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、平地・山地ともに注意報級の大雪となるおそれがあります。■平井友莉アナ「午後2時すぎの熊本市内、寒さが緩んで、2月とは思えない体感です。ただ週末は、手袋やマフラーが欠かせない寒さになりそうです」 最高気温16.0℃と3月中旬並みの暖かさとなった6日の熊本市内。「わりと暖かいで