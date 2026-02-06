「エンゲル係数」が44年ぶりの高さです。去年1年間の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額に占める「食費の割合」＝「エンゲル係数」は28.6％でした。食料品の値上げが相次いだことや、外食への支出が増えたことが要因で、食費の負担が増え、生活のゆとりがなくなってきた現状が浮き彫りとなっています。