女優の小芝風花（28）が主演を務めるNHK夜ドラ「事件は、その周りで起きている」のシリーズ第3弾の放送が決定した。3月9日午後10時45分から、4日間連続。小芝のほか、笠松将（33）蛙亭・中野周平（35）倉科カナ（38）北村有起哉（51）、ゲストで向井理（43）が出演する。同作は“事件の周りで起きるトラブル”を描く、警察署を舞台にした新感覚のシチュエーションコメディー。2022年にシリーズ1、2024年にシリーズ2が放送され、好