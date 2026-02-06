ゆりやんレトリィバァ（33）が6日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画初監督作「禍禍女」初日舞台あいさつに登壇。映画の“原案”となった、昔好きで、告白し、振られた男性からの感想が“ご開帳”された。1人目のラニーノーズ洲崎貴郁（37）は、大阪NSC（吉本総合芸能学院）35期生の、ゆりやんの同期で「とんでもなく恐ろしく愛が詰まった作品」と評した。ゆりやんは「好きで…なぜか私を家に入れてくれなかった。他の同期は入