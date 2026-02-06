日本から世界へ活躍の舞台を移した“盟友”2人の仲睦まじいオフショットが、ファンの心を掴んだ。【映像】絵になる美女レスラーコンビの“砂漠オフショット”世界的人気を誇る日本人女子レスラー・ジュリアの親友として知られる、WWE女子スーパースターのステファニー・バッケルが、自身の「X」でサウジアラビア遠征中のオフショットを公開。映像には2人が並んでラクダに乗り、広大な砂漠を満喫する姿が収められている。今回