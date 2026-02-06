女優浜辺美波（25）が6日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の初日舞台あいさつに出席した。浜辺は、やわらかい色味のドレスで登壇し「たくさんの温かい感想がすでに私たちの元にも届いておりまして、心がとても温かくなっています」とあいさつした。葬祭プランナーを演じ、「昨年の1月に撮影をしている時から、どのシーンも心が動かされて、涙がこぼれそうになるくらい感激していたので