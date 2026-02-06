石川県白山市で開かれるサイクルイベント「GEORIDE HAKUSAN(ジオライド白山)」。5月の開催まであと100日となり、6日、白山市役所にカウントダウンボードが設置されました。ジオパーク白山の自然豊かな景観を楽しみながら走る、サイクルイベント「ジオライド白山」。開催まで100日となった6日、白山市役所にカウントダウンボードが設置されました。GEORIDE HAKUSAN実行委員会・竹島 大作 実行委員長：「白山市全