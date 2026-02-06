訃報です。石川県穴水町の前町長、石川宣雄さんが亡くなりました。穴水町の商工会長などを経て、2006年に穴水町長に初当選した石川さん。2022年に健康への不安を理由に引退するまで、4期16年にわたって町長を務めました。在任中は、2007年の能登半島地震からの復旧・復興などに取り組み、2024年には春の叙勲で旭日双光章を受章しました。84歳でした。