100人の個人情報が誤って公開されました。個人情報が誤って公開されていたのは、石川県立中央病院の病院見学会の応募ページです。応募を済ませた人が5日にページを確認したところ、他の応募者の氏名や電話番号などが閲覧できることに気づき、病院に連絡し発覚しました。病院が、応募フォームの設定を誤ったことが原因だということです。現在のところ、悪用された報告はないということですが、病院側は、個人情報