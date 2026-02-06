卒業式シーズンに向け、旅立ちを祝う花として出荷が本格化する石川生まれのフリージア「エアリーフローラ」。厳しい冬の中、生産者たちが大切に育てあげたことしの花の品評会が行われました。石川県が8年かけて開発したオリジナルのフリージア「エアリーフローラ」。 3月から4月の卒業式シーズンに花を咲かせることから「旅立ちを祝う花」として市場デビューから14年、