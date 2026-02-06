経営スピードアップに財務のエースを抜擢。トヨタ自動車が3年ぶりに社長交代です。 【写真を見る】｢トヨタのすごい所、ちょっとなと思う所があったので生かしていきたい」トヨタ自動車の新社長に“財務のエース”近健太執行役員(57)佐藤恒社長は副会長に トヨタ自動車は、4月1日付けで佐藤恒治社長56歳が副会長に就任し、近健太執行役員57歳が社長に就く人事を発表しました。 「かつての時間軸と今の3年は全