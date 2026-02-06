【その他の画像・動画等を元記事で観る】2022年５月より『月刊少年マガジン』で連載を開始してから瞬く間に話題となった漫画『サンダー３（読み：サンダースリー）』がTVアニメ化！今年７月よりフジテレビの深夜アニメ枠「+Ultra」＜毎週（水）24時45分〜25時15分＞にて放送することが決定した。TVアニメ『サンダー３』は、池田祐輝の同名漫画を原作とした“衝撃”の日常アニメ。原作は、『月刊少年マガジン』にて連載がスタートす