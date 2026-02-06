【モデルプレス＝2026/02/06】なにわ男子の道枝駿佑と藤原丈一郎が、2月12日発売の「mini3月号増刊 藤原丈一郎＆道枝駿佑（なにわ男子） SPECIAL EDITION」（宝島社）の表紙に登場。“丈みち”コンビがそれぞれ、やんちゃ風コーディネート、きれいめファッションを披露した。【写真】道枝駿佑「画面割れる」“姉の推し”K-POPイケメンと密着◆道枝駿佑＆藤原丈一郎、ペアで「mini」表紙グループ全員でもソロでも表紙を飾っているな