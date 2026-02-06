2月6日は「海苔の日」です。福岡県柳川市で、子どもたちの給食に地元のノリが振る舞われました。 ■児童たち「いただきます。」柳川市の二ッ河小学校の給食で出されたのは、今シーズン、有明海で採れたノリです。献立は手巻き寿司です。ごはんと具材を巻いてノリを味わいます。■児童「いつもないから、特別な感じがしてうれしい。」「ノリだけに、ほんのり甘い。（給食で食べるノリはどうですか？）一番おいしい。」福岡