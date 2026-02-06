防衛省九州防衛局の50代の男性職員が「職場でパワーハラスメントを受けた」と相談したのに放置されたなどとして、国に対し慰謝料を求めた裁判です。福岡地方裁判所は6日、原告一部勝訴の判決を言い渡しました。 訴えによりますと、九州防衛局の50代の男性職員は2020年11月、「職場で無視される」などのパワハラ被害を防衛省の窓口に相談・通報し、2021年3月に担当者から事実確認の調査を受けました。 しかし、防衛省側