ドル指数は小幅の振幅、前日ＮＹ終値付近に落ち着く＝ロンドン為替 ドル指数は振幅も、前日ＮＹ終値付近のドル高水準を維持している。東京午前の９７．９５４を高値にロンドン朝方には９７．７５４まで一時低下した。その後は９７．８２４の前日ＮＹ終値を挟んだ揉み合いに落ち着いている。水準的には前日と同様に１月２３日以来のドル高水準を維持している。 ドルインデックス＝97.84(+0.01+0.01%)