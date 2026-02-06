ミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード日本代表として掛川市出身の三木つばき選手が出場します。雪のない静岡から金メダルを！オリンピックにかける三木選手の思いとは？秘蔵映像とともにお伝えします。雪のない静岡から2大会連続でスノーボード代表として出場する掛川市出身の三木つばき選手。コースに設置された旗の間を通り、そのタイムを競うアルペン競技。三木選手はこのアルペン競技