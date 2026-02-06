バスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）が６日、自身のインスタグラムを更新し、２日に契約終了が発表されたトム・ホーバス前日本代表監督への思いをつづった。渡辺は私服姿のホーバス氏とホーキンソン、富樫、比江島との集合写真、試合後に２人で並ぶ姿の写真を投稿。英語で「あなたはこれまで関わった中で最高のコーチの１人でした。さみしくなります」とつづった。渡辺は２４年１１月、八村塁（レイカーズ）がホー