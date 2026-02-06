川崎競馬所属の野畑凌騎手（２１）＝佐藤博紀厩舎＝は２月６日、川崎競馬３Ｒでコタダブルに騎乗して１着。２０２２年４月の初出走以来、４５２７戦目で地方競馬通算５００勝を達成した。記録がデータ化された１９７３年４月以降では、南関東所属の騎手としては最速での到達。野畑凌騎手「目の前のひとつひとつのレースをこなし、南関東所属として最速で達成できたことはうれしいです。川崎のリーディングを取り、いずれは中央