タレントの重盛さと美（３７）が６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。同い年の芸能人の中で最も美しいと思う女性タレントの実名を明かす一幕があった。この日、自身のタレントとしてのキャラクターについて聞かれると「私、意外といい意味でも悪い意味でもかぶる人がいないかなと思うんですけど。客観的に見れてないからかも知れないけど…」と話し出した重