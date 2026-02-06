大阪府などは6日、20代男性がはしかに感染し、大阪市西区の「日本生命病院」を受診していたと発表した。男性は2日午前10時半〜正午ごろの間、病院の2階に滞在し、不特定多数に接触した可能性がある。はしかは感染力が強く、施設の利用者で19日までに疑わしい症状が出た場合には、事前に連絡の上医療機関を受診するよう呼びかけている。府などによると、男性は1月29日に発熱などの症状が出た。同28日と29日には、大阪メトロ中央