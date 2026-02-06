【モスクワ共同】ロシア連邦捜査委員会や同国メディアによると6日、モスクワ北西部の集合住宅でロシア軍参謀本部情報総局（GRU）のウラジーミル・アレクセーエフ第1副長官が背中を数発撃たれ、病院に搬送された。重体とみられる。容疑者は現場から逃走し、当局は殺人未遂容疑などで捜査している。アレクセーエフ氏の上司はコスチュコフGRU長官。コスチュコフ氏は5日まで、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビでウクライナと