埼玉県秩父市浦山で４日、山火事が発生し、６日午後５時現在で延焼が続いている。山林約４７ヘクタールが焼けたという。秩父消防本部によると、現場は浦山ダム北側の斜面で、火は山頂方向に燃え広がっている。ふもとには民家が点在しているが、避難指示などは出されていない。周辺を通った警察官が４日午後３時５０分頃、「煙と火が出ていて山に燃え広がりそうだ」と１１９番した。県の防災ヘリなどがダム湖の水を空中散布す