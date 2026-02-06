◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日の6日には、アイスダンスで世界選手権3連覇中の米国代表、マディソン・チョック、エバン・ベーツ組がリズムダンス（RD）に登場。圧巻の演技を披露した。冒頭のシークエンシャルツイズルか