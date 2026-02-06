岡山市で開かれた「地方創生対話フォーラム」＝6日午後地域の課題解決や活性化策について、自治体職員や市民らが意見交換する国主催の「地方創生対話フォーラム」の近畿・中四国ブロック分が6日、岡山市で開かれた。近畿・中四国2府13県の関係者が参加し、人口減少を前提とした町づくりや産業振興に取り組む必要性を訴えた。岡山県の伊原木隆太知事はビデオメッセージで、人口減少が避けられない中、経済力や地域活力の維持に