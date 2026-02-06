プロ野球・広島カープの羽月容疑者が、薬物使用を認める供述を始めていることが新たに分かりました。カープの選手、羽月隆太郎容疑者は去年12月、日本国内で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして先月、逮捕・送検されています。羽月容疑者はこれまでの調べで、容疑を否認していましたが、去年12月の薬物使用について、一転して認める供述を始めたことが新たに分かりました。事件は去年12月16日の夜