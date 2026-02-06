アメリカとイランの高官協議が6日、中東オマーンで始まりました。アメリカが軍事的圧力を強める中、イランの核開発で着地点を見いだせるかが焦点です。イランメディアによりますと、アメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相による核開発問題をめぐる協議が6日、オマーンで始まりました。協議に向けては仲介国のカタールなどが合意案を提示していて、イランがウラン濃縮を3年間停止することや、現在保有する高濃縮ウランを