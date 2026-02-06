【第117話】 2月6日公開 □第117話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は2月6日、竹コミ！にて斎創氏によるマンガ「うちの会社の小さい先輩の話」第117話を公開した。 第117話では、片瀬が篠崎の家へやってくる。下心を感じさせないよう努力する篠崎、一方の片瀬は「自分がリードすべきなのでは？」と考える。その後、夕食を外で食べた帰り道、片瀬は篠崎に“今夜”に関する想いを伝える。