【フットウォーマー】 参考価格：4,580円 セール価格：3,680円 【拡大画像へ】 Amazonにて、Inzylaのフットウォーマーがセール価格で販売されている。 セールの対象となっているのは、両面過熱により足全体を温められるフットウォーマー。人造うさぎ毛を使用し、肌触りや保温性などにも拘った製品となっている。