衆議院選挙の投票日が2日後に迫りました。NNNと読売新聞は共同で衆院選の世論調査を行い、秋田放送、独自の取材も加えて終盤の情勢を分析しました。県内3選挙区のうち2つの選挙区では自民党候補が抜け出す勢いを見せています。NNNは、読売新聞と共同で今月3日から5日までの3日間、今回の衆院選について世論調査を行いました。調査は電話とインターネットで実施し、県内の有権者を含むあわせて35万6,593人から回答を得ました