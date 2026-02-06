【根本凪 2nd 写真集「プリズム」】 2月18日発売予定 価格：3,500円 「根本凪 2nd 写真集『プリズム』」書影 【拡大画像へ】 扶桑社は、2月18日に発売される根本凪さんの写真集タイトルが「プリズム」に決定したと発表し、カバー書影を公開した。なお、本写真集の価格は3,500円。 本書は3月末でアイドル卒業と芸能活動一時休止を発表した根本凪さんのメモリアルな写真