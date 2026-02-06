2026年2月6日、お笑い芸人の江頭2:50が自身のYouTubeチャンネルを更新。バック転に挑戦する様子を公開した。 （関連：【画像あり】「予想以上」インストラクターも驚いた江頭のバク転姿） 江頭は、2026年5月30日に行う自身の野外フェス『エガフェス2026』にて、バック転を披露することが決まっている。そのため、今回はその練習を行うようだ。江頭は「やるしかない」と意気込みを見せ、体操教室に移動した。 まずは