荒谷翔大が、2026年初となる新曲「東京」を2月13日に配信リリース。あわせてリリース同日21時にMVがプレミア公開される。 （関連：King Gnu、米津玄師、ヨルシカ、LiSA……積み上げた信頼と作品への理解何度もタッグを組むアニメ主題歌の凄み） 作品リリースに先行して、本日ティザー映像が公開。MVには俳優の夏子が出演している。なお、今作のジャケットも野元喬文が担当した。 （文＝リアルサ