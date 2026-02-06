Googleは1月末、3D空間をリアルタイムに生成できるAIモデル「Genie 3」を、一般向けにリリースした。Genie 3では、一体何ができるのだろうか。 （関連：【動画あり】Genie 3で何ができる？紹介映像） ■ 「Genie 3」とは？テキストから3D空間を生成するAIモデル GenieはGoogle DeepMindが2024年に発表した、「画像やテキストから、実際にプレイ可能なゲーム世界を生成するAIモデル」だ。正式名称は「GENer