きょう午前、酒田市で小屋の雪下ろしをしていた57歳の男性が屋根から転落し、大けがをしました。 警察によりますと、6日の午前9時10分ごろ、山形県酒田市北俣の住宅敷地内で、会社員の57歳の男性が、作業小屋の2階の屋根に上がり雪下ろしをしていたところ、足を滑らせて地面に転落しました 。 「人が落ちた」と近所の住民から119番通報があり、男性は酒田市内の病院に運ばれました。男性は胸の骨を折る「胸椎破裂骨折」と診断さ