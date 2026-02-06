JBLブランドを展開するハーマンインターナショナルは、1月26日にゲーミングヘッドセット「JBL Quantum」シリーズの新製品発表会を行った。●従来のモデルからデザインを一新発表されたのはワイヤレスモデル「Quantum 950 WIRELESS」と「Quantum 650 WIRELESS」、有線モデル「Quantum 250」の3製品。カラーはQuantum 950 WIRELESSがブラック、ほか2モデルはブラックとホワイトの2色展開だ。いずれも従来のQuantumシリーズから