○さいか屋 [東証Ｓ] ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス を割当先とする100万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は420円。 ○三井倉ＨＤ 三井不動産 を割当先とする300万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は3571円。 [2026年2月6日] 株探ニュース