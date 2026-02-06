大阪3月限 日経225先物54410+420（+0.77％） TOPIX先物3711.0+53.5（+1.46％） 日経225先物（3月限）は、前日比420円高の5万4410円で取引を終了。寄り付きは5万3610円と、シカゴ日経平均先物（5万3905円）を大きく下回る形で売りが先行した。下へのバイアスが強まるなかで、現物の寄り付き後ほどなくして5万2970円と5万3000円を割り込む場面もみられた。 ただし、25日移動平均線（5万3200円）を一気に下抜