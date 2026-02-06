6日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝157円05銭前後と、午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円20銭前後と22銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース