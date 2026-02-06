２月８日に投開票となる衆院選の争点の一つが「外国人政策」です。各政党の外国人政策についてです。自民党と維新の会は、外国人の住宅・土地取得について、法律・ルールの見直しをする中道改革連合は、ルールに基づく多文化共生などの推進国民民主党は、外国人土地取得規制法の制定参政党は、外国人による不動産取得の厳格化共産党は、差別と分断をあおる政治に断固反対れいわ新選組は、低賃金労働力の導入を目的とし