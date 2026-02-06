2026年2月5日、香港メディアの香港01は、リトアニアのインガ・ルギニエネ首相が、2021年に首都ビリニュスに「台湾代表処」を設置したことについて、「巨大な過ちだった」との認識を示したことを報じた。記事によると、25年9月に就任したルギニエネ首相が今月3日のインタビューにおいて、当時の政権による決断を「線路に飛び込み、列車に衝突して敗北したようなものだ」と表現した。これは他の欧州諸国が「台北代表処」の名称を用い