中国南部海南島の観光都市として知られる三亜市の三亜鳳凰国際空港で2月6日午前、T3ターミナルが正式に運用を開始しました。これにより、同空港ターミナルの総面積は22万8000平方メートルに拡大し、既存のT1、T2ターミナルと連携した一体化運営を実現しました。T3ターミナルは太陽光発電ガラス、雨水を管理するスポンジシティーシステム、高効率電気システムなど多くの技術を導入し、全体の省エネ率は20％を超えています。運用開始