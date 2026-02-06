この記事をまとめると ■ステンレス鋼モノコック採用のBEVバン「ルッソバルトF200」がロシアで発売された ■最大の特徴はテスラ・サイバートラックを想起させるスタイリングだ ■200馬力モーターと115kWh電池で航続距離は約400kmを確保している テスラが商用車に参入したわけではなく…… いわばコモディティ化しつつもあるクルマのデザイン。「○○というモデルが△△に似ている」「いや似ていない」といった甲論乙駁もしばしば