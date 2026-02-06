ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプ日本代表の小林陵侑選手が2大会連続での金メダル獲得へ、今季の変化を明かしました。2022年の北京大会では男子ノーマルヒルで金メダル、男子ラージヒルで銀メダルを獲得した小林選手。自身3大会目となるオリンピックを前に、今季はW杯で2勝し通算37勝目を挙げました。「今シーズン、いい感じでW杯をまわれている」という小林選手は、北京五輪のシーズンでもW杯総合優勝。しかし五輪へ向け