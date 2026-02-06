俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）がW主演を務める映画『純愛上等！』（13日公開）のスペシャルリリックビデオとアクションシーンが6日、公開された。【場面写真】ドキドキ！そっと手が触れる山中柔太朗＆高松アロハ原作は、24年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を