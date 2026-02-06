デビューシングル『Star Wish』(1月21日発売)が、オリコン週間シングルランキング（2月2日付）で1位を記録した、BMSGの新グループ・STARGLOW。勢いに乗る同グループが4月1日にリリースする2ndシングルのタイトルが「USOTSUKI」に決定したことが発表された。あわせてジャケットデザインも公開された。【写真】アートな仕上がりに！STARGLOW 2ndシングル「USOTSUKI」ジャケット（初回盤B）「USOTSUKI」は、タイトル曲を含む新録