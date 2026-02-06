日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーとして誕生した『ボーイフレンド』。1月から配信されたシーズン2の“Green Room”は冬の北海道を舞台に、美しい雪景色のなか10人のBoysが約2ヶ月間共同生活。恋愛感情や友情が育みながら、悩み、ときには衝突しながら成長していく様を描き、大きな話題を呼んだ。このほどオリコンニュースでは10人を直撃。今だからこそ明かせる当時の心境や互いへの想いを語ってもらった。【動画】『