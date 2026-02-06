熊本県立大学は、正当な手続きを経ずに工事を発注した他、業者への代金の支払いを遅延させたなどとして、事務局の男性職員を懲戒処分にしました。 【写真を見る】「仕事が溜まり相談できず」熊本県立大学職員が2000万円分の業者支払いを放置決済得ずに工事発注も2か月の減給処分 減給10分の1（2か月）の懲戒処分を受けたのは、熊本県立大学の事務局に勤める48歳の係長級の男性職員です。 この職員は、熊本県から派遣され、2